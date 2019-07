Einweisung in Anstalt 20-jähriger Kärntner schoss auf seinen Nachbarn

Facebook

Die Anwältin des 20-Jährigen erbat drei Tage Bedenkzeit © AP

Ein 20-jähriger Kärntner, der seit dem Volksschulalter eine schlimmer werdende Autismus-Spektrum-Störung hat, ist am Dienstag in Klagenfurt vor Gericht gestanden. Er hatte Ende Jänner einem Nachbarn, von dem er sich ausgelacht und sekkiert fühlte, mit einem Luftgewehr in den Oberarm geschossen. Der Schöffensenat entschied auf Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.