Heroin verkauft Haftstrafen für zwei junge Drogendealer

Ein 22-Jähriger und eine 17-Jährige wurden am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt zu 3,5 Jahren bzw. 15 Monaten Haft verurteilt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die beiden verurteilten Kärntner sind selbst drogenabhängig © dpa/Boris Roessler

Zwei junge Kärntner sind am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt wegen Suchtgifthandels zu Haftstrafen verurteilt worden. Den beiden wurde der Verkauf von insgesamt mehr als zwei Kilogramm Heroin zur Last gelegt. Ein 22-Jähriger fasste dreieinhalb Jahre Haft aus, seine 17-jährige Mitangeklagte wurde zu 15 Monaten Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.