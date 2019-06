Tödlicher Bootsunfall Berufungsverhandlung im Juli in Graz

Niederösterreicher (46) war im Vorjahr am Landesgericht Klagenfurt zu zehn Monaten Haft verurteilt worden. Er legte Berufung ein. Verhandlung am 16. Juli am Oberlandesgericht Graz.

Der Niederösterreicher hatte Berufung gegen das Urteil eingebracht © APA

Ein 46 Jahre alter Niederösterreicher, der Mitte Mai 2018 am Landesgericht Klagenfurt wegen eines tödlichen Motorbootunfalls am Wörthersee zu zehn Monaten unbedingter Haft verurteilt worden ist, muss am 16. Juli erneut vor Gericht. An diesem Tag findet die Berufungsverhandlung am Oberlandesgericht Graz statt, da der Niederösterreicher das Urteil bekämpft hatte.