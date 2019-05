Neue Erkenntnisse Ermittlungen nach Drogentod eines 17-Jährigen gehen doch weiter

Facebook

Der 17-jährige Antonio war im Vorjahr das 15. Drogenopfer in Kärnten. Laut Obduktionsbericht hat den Lehrling eine Überdosis des Ersatzstoffes Methadon das Leben gekostet. Gefunden wurde seine Leiche bei einem Bekannten zu Hause. Die Staatsanwaltschaft hat daraufhin Ermittlungen wegen grob fahrlässiger Tötung gegen den 20-Jährigen eingeleitet.

Zuvor sollen sich noch weitere Freunde und Bekannte am Unglücksort aufgehalten haben. Zu den Geschehnissen des Abends und der darauffolgenden Nacht, in der Antonio verstarb, gab es widersprüchliche Aussagen. Das Verfahren wurde dann aus Mangel an Beweisen eingestellt. Es hätten sich keine Hinweise auf Fremdverschulden oder äußere Gewalteinwirkung ergeben.

