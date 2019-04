Zwei Männern wird illegaler Waffenhandel vorgeworfen. Sie sollen Gewehre und Pistolen an die Waffen verkauft haben. Oberlandesgericht Graz ordnete erneute Festnahme an.

Die beiden Männer sitzen wieder in der Justizanstalt Klagenfurt © KLZ/Weichselbraun

Jene beiden Kärntner, die unter anderem im Verdacht des illegalen Waffenhandels stehen und Geschäfte mit der Mafia gemacht haben sollen, sind wieder in der Justizanstalt Klagenfurt. Sie wurden diese Woche erneut festgenommen und in Untersuchungshaft genommen. Das Oberlandesgericht Graz habe der Beschwerde der Staatsanwaltschaft Klagenfurt Folge gegeben und die Fortsetzung der U-Haft die Männer verfügt, heißt es in einer Aussendung von Christian Liebhauser-Karl, Sprecher des Landesgerichtes (LG) Klagenfurt.

