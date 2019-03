Facebook

Franc Kukovica kämpft für zweisprachige Ortstafeln © Katz-Logar

Der 85-jähriger Kärntner Franc Kukovica ist am Donnerstag am Bezirksgericht Bad Eisenkappel vom Vorwurf der Sachbeschädigung freigesprochen worden. Der Mann hatte laut seinem Anwalt Rudi Vouk die Ortstafel seines Heimatdorfes Sielach mit einem Aufkleber um die slowenische Bezeichnung "Sele" ergänzt. "Der Richter hat den Freispruch damit begründet, dass kein Schaden feststellbar ist", so Vouk gegenüber der APA.