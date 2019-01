Ein bisher unbescholtener 63-Jähriger schlug über Jahre seine Kinder. Ein Schularzt zeigte den Mann an. Der 63-Jährige wurde zu acht Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe von 1600 Euro verurteilt. Nicht rechtskräftig.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (gestellte Szene)

Weil er seine Kinder mit einem Stock geschlagen und einen Betreuer seiner Tochter verleumdet hatte, ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt ein 63-Jähriger zu acht Monaten bedingter Haft und 1600 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Mann bekannte sich gleich zu Beginn der Verhandlung vor Richter Uwe Dumpelnik schuldig. Am ersten Prozesstag hatte er noch erklärt, nie mit dem Stock zugeschlagen und auch sonst höchstens einmal einen Klaps auf den Popo verabreicht zu haben. Diesmal gab er zu, zwei seiner Kinder im Zeitraum von 2013 bis 2018 immer wieder geschlagen zu haben - der Bub und das Mädchen sind heute elf und zehn Jahre alt. Unter anderem hatte er sie mit der Hand ins Gesicht sowie mit einem Stock auf den Rücken geschlagen und ihnen Fußtritte versetzt.

Schularzt erstattete Anzeige

Der Schularzt wurde bei einer Untersuchung auf Spuren einer Misshandlung bei dem Buben aufmerksam und erstattete Anzeige. Daraufhin ging der 63-Jährige selbst zur Polizei und verleumdete einen Betreuer seiner Tochter - er beschuldigte ihn des sexuellen Missbrauchs.

Dumpelnik sprach den Mann schließlich des Quälens unmündiger wehrloser Personen, der Körperverletzung, der falschen Beweisaussage und der Verleumdung schuldig: "So ein Verhalten im Familienverband ist nicht tolerierbar." Der Angeklagte sei zwar unbescholten, sagte der Richter in seiner Urteilsbegründung - vor einer unbedingten Haftstrafe habe ihn aber nur sein Geständnis bewahrt. Am schwersten von den angeklagten Punkten war die Verleumdung ins Gewicht gefallen, auf dieses Delikt steht eine Strafe von sechs Monaten bis fünf Jahren Haft.

Wird wieder Vater

Der 63-Jährige, der in wenigen Monaten zum vierten Mal Vater wird, nahm das Urteil an, die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab. Die bedingte Strafe sei ein "Damoklesschwert", das den Mann von weiteren Taten abhalten soll, gab Dumpelnik dem Mann auf den Weg mit: "Wenn Sie wieder zum Stock greifen, wird das widerrufen."