Der Angeklagte zeigte vor Gericht Reue: "Ich hoffe, dass die Verletzen wieder gesund werden." © Daniel Raunig

Ein 56-jähriger Mann aus Ungarn, der seit Jahren in Kärnten lebt, ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt von einem Schwurgericht wegen fahrlässiger und schwerer Körperverletzung schuldig gesprochen und zu 27 Monaten Haft verurteilt worden. Die Geschworenen folgten damit nach stundenlanger Beratung nicht der Staatsanwaltschaft, die den schweren Geisterfahrer-Unfall als versuchten Mord klassifiziert hatte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

