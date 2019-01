Facebook

Der Mann sitzt nicht zum ersten Mal vor einem Richter © KLZ

Wegen eines Einbruchs sitzt ein junger Mann bereits in Haft. Nun könnte eine weitere Verurteilung hinzukommen. Wegen Wiederbetätigung in mehreren Fällen steht ein 23-jähriger Mann aus Seeboden am Mittwoch vor Gericht. Laut Staatsanwaltschaft habe der Mann diverse Nazi-Symbole wie Hakenkreuze oder SS-Runen via WhatsApp verschickt. Zudem hat sich der Seebodener die Zahlenfolgen 18 (steht in der einschlägigen Szene für Adolf Hitler) und 88 (steht für Heil Hitler) auf den Unterarm bzw. auf die Brust tätowiert.

Der Angeklagte bekennt sich im Geschworenenprozess weitestgehend schuldig. Allerdings habe er nicht die Zahl 88 auf der Brust stehen, sondern zwei einzelne Ziffern, die durch ein Eisernes Kreuz getrennt sind. Darüber hinaus sollten es ohnehin keine Zahlen, sondern Glieder einer Kette sein. "Ich habe das Tattoo aber leider nicht fertig gemacht", sagt der Angeklagte.

Laut Verteidigung führe der Mann kein einfaches Leben. Er habe die Sonderschule besucht, sei bereits in jungen Jahren zum Alkoholiker geworden und habe eben nur in der rechten Szene Halt gefunden. Aufgrund seiner nicht gerade umfassenden Schulbildung wisse er auch nicht, was im Zweiten Weltkrieg genau passiert ist.

Der Mann wurde zu einer Zusatzstrafe von zwölf Monaten unbedingter Haft verurteilt.