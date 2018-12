Am Landesgericht Klagenfurt wurde am Dienstag eine 22-jährige Rumänin zu 14 Monaten bedingter Haft wegen schweren Betrugs verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Artinger

Wegen schweren Betrugs ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt eine 22-Jährige zu 14 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Manfred Herrnhofer sah es als erwiesen an, dass die Frau einen 79-jährigen Kärntner um 90.000 Euro betrogen hatte. Das Urteil ist rechtskräftig.