Die Liste der Delikte, die der jungen Frau angelastet werden, ist lang (Symbolfoto) © APA/Artinger

Wegen Suchtgifthandels, Raubes, Diebstahls, Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde am Freitag eine 22-jährige Kärntnerin am Landesgericht Klagenfurt zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Staatsanwältin Daniela Zupanc legte der 22-Jährigen den Verkauf von vier Kilogramm Cannabis, 68 Gramm Heroin und einer geringen Menge Kokain zur Last. Außerdem wurde der Frau vorgeworfen, einem Taxifahrer 30 Euro geraubt und gleich darauf in einem Gasthaus eine Handtasche mit 150 Euro Bargeld gestohlen zu haben. Als sie kurze Zeit später festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert wurde, trat sie einer Polizistin gegen das Knie. In der Wohnung der 22-Jährigen wurde zudem ein verbotener Schlagring sichergestellt.