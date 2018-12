Facebook

Landesgericht Klagenfurt © Daniel Raunig

Es hat Unterhaltungswert, was ein deutscher Anwalt am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt geboten hat. Seinem 36-jährigen Mandanten wird von Staatsanwalt Christian Pirker Verhetzung vorgeworfen. „Diese österreichischen Hurensöhne. Wird mal Zeit, denen zu zeigen, wer wir sind“, hatte der Angeklagte im Vorjahr auf Facebook gepostet. Sein Verteidiger versucht das mit „sprachlichen Spezialitäten“ in Aachen zu erklären. „Hurebengel“ oder „Hurelümmel“ gehe als neckische Bezeichnung durch.

