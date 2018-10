Facebook

Seit Juni ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Bernd Lutschounig © Weichselbraun

Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, führt die Staatsanwaltschaft Graz ein Ermittlungsverfahren gegen Bernd Lutschounig, Präsident des Landesgerichts Klagenfurt. Das Verfahren läuft seit Juni. Ermittelt wird wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs. Lutschounig soll laut "profil" als Vorsitzender des Personalsenats unter anderem an Richterzuteilungen im Komplex Hypo Alpe Adria mitgewirkt haben, obwohl er davon laut Strafprozessordnung möglicherweise ausgeschlossen gewesen wäre. Der Grund: Seine Frau arbeitet in Klagenfurt als Staatsanwältin und war an staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen im Fall Hypo beteiligt.