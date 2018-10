Der Unteroffizier soll während seines UNO-Einsatzes im Libanon Geld an Rumänin überwiesen haben. Er legte am Freitag ein Geständnis ab. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Ein Unteroffizier des Österreichischen Bundesheeres ist am Freitag am Landesgericht Klagenfurt wegen Veruntreuung zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Er hatte als Leiter einer Zahlstelle insgesamt 212.000 Euro und 811.650 US-Dollar (708.000 Euro) aus dem Tresor genommen und an eine Frau überwiesen. Der 62-Jährige legte ein vollinhaltliches Geständnis ab.