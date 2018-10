Wiederbetätigung"Heil Hitler"gerufen: 18 Monate bedingte Haft für Kärntner

Betrunken hat ein 35-Jähriger Kärntner im Vorjahr bei einem Kebap-Stand und vor Polizisten den nazionalsozialistischen Gruß gerufen. Er ist geständig und nahm das Urteil an. Der Mann muss eine Alkohol-Entwöhnungstherapie machen.

Ein 35 Jahre alter Kärntner wurde am Freitag am Landesgericht Klagenfurt wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung von einem Schwurgericht verurteilt. Vor Gericht gab der Mann zu, am 9. September 2017 bei einem Kebap-Stand und später auch vor Polizisten "Heil Hitler" und den Szene-Code "88", der ebenfalls für "Heil Hitler" steht, gerufen zu haben. Das Urteil, 18 Monate bedingte Haft, ist noch nicht rechtskräftig