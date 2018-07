Facebook

Dietmar Wassermann © KLZ/Hoffmann

Der ehemalige Eigentümer der "Kärntner Tageszeitung", Dietmar Wassermann, ist in München wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das teilte das Landgericht München am Freitag auf APA-Anfrage mit. Wassermann war im vergangenen Oktober nach vier Jahren auf der Flucht in Kärnten geschnappt worden. In Kärnten droht ihm nun weiteres juristisches Ungemach.