Terrorprozess in Klagenfurt

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen am Landesgericht

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen fand am Montag am Landesgericht Klagenfurt ein Terrorprozess gegen einen Afghanen. Dem Mann wird vorgeworfen, Propaganda für die Taliban betrieben zu haben. Kurz nach 12.30 Uhr fiel das Urteil. Der Afghane wurde zu sechs Jahren unbedingter Haft verurteilt. Der Afghane nahm das Urteil an. Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Somit ist das Urteil nicht rechtskräftig.

