Konrad Ponholzer jun., Michael Wallner, Sabine Ponholzer, Walter Dullnig, Eva Obermoser und Martin Fleißner © (c) WILLI PLESCHBERGER

16 Pferdefuhrwerke aus dem Möll-, Drau-, Lieser- und Gailtal, Südtirol, Osttirol und vom Millstätter See waren nach Putschall in Großkirchheim gekommen, um mit den Besuchern in die Welt der Holztransporte von anno dazumal einzutauchen. In der Schattseite wurden die sechs Meter langen Holzstämme in Dreierblöcken zusammengekettet, aufgelegt und nacheinander durch die Pferdefuhrwerke über den Bringungsweg und die Brücke des Gradenbaches zum Zielgelände transportiert.