"So ein verrücktes Honigjahr habe ich noch nie erlebt“, wundert sich Arno Kronhofer, Obmann des Bienenzuchtvereins Hermagor, der das Österreichische Honigfest, das zum 20. Mal stattfindet, veranstaltet. „Die einen haben so viel geerntet wie noch nie, die anderen so wenig wie noch nie“, sagt er über die Bilanz der Imker, die die Wetterkapriolen empfindlich spüren. In gewissen Gebieten wie im Mölltal, Lesachtal, Gitschtal oder rund um Stockenboi hätten die Imker eine „Lebensernte“ eingefahren, während es in anderen Gebieten wie rund um den Wörthersee oder Keutschacher See einen Totalausfall gegeben habe.