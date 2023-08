Insgesamt 100 Aussteller, die sich vor allem den Themen Honig, Imkerei und Bienenprodukten widmen, werden am zweiten Augustwochenende Hermagor wieder in ein Honig-Mekka verwandeln. Zum 20-jährigen Jubiläum des Honigfests gehören von 11. bis 13. August auch Bienengewicht-Schätzen, der Drohnenstreichelzoo, Live-Honig-Schleudern und das Schaubienenhaus zu den Fixpunkten für Besucher.

Auch die regionale Gastronomie stellt das "süße Gold" in der Gailtaler Bezirkshauptstadt an den drei Festtagen in den Mittelpunkt. Speisen wie Bachforelle mit Wachs, Butternuss und Blüten oder Holzknechtfrigga garniert mit Alpenrosenhonig sind nur zwei von rund dreißig kreativen Ideen für die Honigfest-Speisekarte. Denn: "Erst Honig macht die Speisen rund."

Der Bienenzuchtverein Hermagor gibt Auskünfte und ist mit verschiedensten Produkten vertreten © honigfest.at

Wer hat den besten Honig?

"Ein Fest von Imkern für Imker und Naturinteressierte und trotzdem, oder gerade deswegen, ein Publikumsmagnet für Groß und Klein", so beschreibt es Arno Kronhofer, Obmann und Organisator des Bienenzuchtvereins Hermagor.

Der feierliche Festakt zum 20. Jubiläum sowie die Prämierung des Jubiläums-Honigs findet am Samstag, 12. August, ab 10.30 Uhr statt. Festbesucher können außerdem ihre eigene Honigkostprobe abfüllen, sich an der Honigschleuder versuchen und das Gewicht eines Bienenschwarms schätzen. Am verglasten Schaubienenstand zeigen die Imker die Arbeit am Stock und an der Wabe.

Ein besonderes Erlebnis ist die Gelegenheit, zum ersten Mal eine Drohne über die Handfläche spazieren zu lassen. "Die sticht ja gar nicht!" ist dabei als erstaunte Aussage vorprogrammiert. Mehr Informationen zum Honigfest gibt es auf www.honigfest.at.