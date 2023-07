"Nicht schon wieder!", dachte sich Josef Novak aus Mellweg in der Gemeinde Hermagor-Pressegger See Samstagfrüh. Bereits zum vierten Mal hat ein Braunbär die Bienenstöcke des Hobbyimkers geplündert. "Meine Schwiegertochter hat gegen 3 Uhr in der Früh ein Geräusch gehört. Vom Balkon aus sah sie den Bären", erzählt Novak.