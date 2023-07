ORF und ARD hatten keine Kosten und Mühen gescheut: Für das "Schlagerboom Open Air", das am Samstag ab 20.15 Uhr live aus Kitzbühel gezeigt wurde, ließ man Moderator Florian Silbereisen wie James Bond an einem Hubschrauber baumelnd in das Stadion der Tourismusmetropole schweben. Noch etwas außer Atem durfte er dort wenig später "die Powerfrau aus Österreich" ansagen: Melissa Naschenweng mit "I steh auf Bergbauerbuam". Mit acht Tänzern und viel Theaterrauch legte sie einen umjubelten Auftritt hin, um danach zur "Quetschn" zu greifen. Gemeinsam mit dem ebenfalls Ziehharmonika spielenden Silbereisen sang der Kärntner Schlagerstar "Zruck zu dir"

Kaum aus dem Schwenkbereich der Kameras verschwunden, ging es für eine laut Instagram-Posting "überwältigte" Melissa Naschenweng nicht "zruck", sondern im Eilzugstempo nach Ruhpolding. In dem eine Stunde Fahrt von Kitzbühel entfernten bayrischen Ort spielte die Lesachtalerin im selben Outfit wie im Fernsehen noch am selben Abend ein Konzert mit ihrer Band!

Ausschlafen war am Morgen danach aber nicht drin: Vor Melissa Naschenweng und ihren Musikern lagen 250 Kilometer nach Kärnten, wo um 20 Uhr das große Heimspiel des Schlagerstars steigt. Sie steht ab 20 Uhr in der Starnacht-Arena in der Wörthersee-Ostbucht in Klagenfurt auf der Bühne, die an den Abenden zuvor Matakustix, Semino Rossi und Roland Kaiser gerockt haben. Es ist davon auszugehen, dass Naschenweg und ihren Tross nicht mit dem pinken Mini-Traktor aus ihrem Instagram-Posting unterwegs sind, in dem sie ihren Kärntner Fans verspricht: "Bis später."

Für das Konzert in Klagenfurt gibt es noch Restkarten. Die Abendkassa ist ab 17 Uhr geöffnet.