Wer Semino Rossi hört, kennt die Frage: "Was, bitte was? Bitte was? Sag mir, was hab ich falsch gemacht?" Der Schlagerstar intonierte sie auch Freitagabend als Stargast der Matakustix-Show in der Starnacht-Arena am Wörthersee in Klagenfurt. Eine Antwort des Publikums war angesichts der Stimmung nicht nötig. Nichts hat dieser höfliche Mann mit den kurzen Sätzen ("Singen Sie bitte mit!") falsch gemacht! Für die Gastgeber galt das genauso: Eine Matakustix-Show hält, was eine Matakustix-Show verspricht.