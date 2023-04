Wieder gibt es in Kärnten Aufregung um eine Wolfssichtung. Erneut wurden die nachtaktiven Raubtiere - zwei sind auf dem Video, das am Sonntag auf Facebook die Runde macht - tagsüber gesehen. Die Aufnahme soll im Bereich Dellach im Gailtal gemacht worden sein, direkt neben einer Straße. "Jetzt wird's langsam gefährlich. Eine Lösung muss her", schreibt ein Kärntner. Andere können die "Angstmache" wiederum so gar nicht verstehen.