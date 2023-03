Über personelle Weichenstellungen und Investitionen in neue Medizintechnik informierte der Aufsichtsrat der Kabeg am Dienstag nach der Aufsichtsratssitzung. "Ich freue mich, dass wir nach den erfolgten Hearings zwei wichtige Nachbesetzungen im Klinikum Klagenfurt und der Gailtal-Klinik vornehmen können", so Kabeg-Vorstand Arnold Gabriel. "Aufgrund auslaufender Bestellung und Pensionierung hat der Aufsichtsrat der Bestellung von Margarete Peternel-Scheiber zur Pflegedirektorin im Klinikum Klagenfurt mit 1. April 2023 und von Bernhard Rauter zum Pflegedirektor in der Gailtal-Klinik mit 1. Juni 2023 zugestimmt." Auf Nachfrage wurde betont, die Funktionsperiode von Rauter am Klinikum sei ausgelaufen und er habe sich dem Hearing in der Gailtal-Klinik gestellt.