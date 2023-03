Eltern, die ihre Volksschulkinder für die AHS-Unterstufe in Hermagor angemeldet haben, durchlaufen derzeit ein Wechselbad der Gefühle. 49 Kinder haben Anmeldungen plus Zeugnisse in das Peraugymnasium Villach – verwaltungsrechtlich als Schulexpositur bestimmt – geschickt, 30 wurden für das kommende Schuljahr aufgenommen.