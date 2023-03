Der Neue an Melissa Naschenwengs Seite hat auf jeden Fall eines: Kraft. Und vier Räder. Die Kärntner Schlagersängerin ist neue Kooperationspartnerin von Suzuki Austria, vor kurzem wurde der Lesachtalerin daher ein Neuwagen, ein Suzuki Across Plug-in-Hybrid, in Velden übergeben. Der farblich passende Schriftzug ist bereits auf dem Wagen zu lesen.

"Die Kooperation freut uns sehr. Melissa Naschenweng ist definitiv eine Ausnahmeerscheinung in der österreichischen Volksmusik-Szene. Ihre Musik und ihre sympathische Art begeistern die Menschen", zeigt sich Managing Director Roland Pfeiffenberger erfreut. Der Allrad-Hybrid des japanischen Autoherstellers soll die 32-Jährige auf vielen Konzerten und vor allem auf ihrer Bergbauern-Tour begleiten, die am 24. März in Graz beginnt.

"Meine erste Bergbauern-Tour ist natürlich auch logistisch eine große Herausforderung. Ich freue mich sehr, dass ich mit Suzuki einen Mobilitätspartner gefunden habe, der mir ein sehr komfortables, nachhaltiges und sicheres Fahrzeug zur Verfügung stellt", sagt Naschenweng.