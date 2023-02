Semesterferien und traumhaftes Wetter – auf den Kärntner Pisten ist in diesen Tagen einiges los. Leider kommt es dabei auch immer wieder zu Unfällen, am Mittwoch in den Skigebieten Ankogel und Nassfeld.

Auf dem Ankogel kollidierte am Vormittag gegen 9.45 Uhr ein 38-jähriger rumänischer Skifahrer mit einem 15-jährigen serbischen Skifahrer. Der 38-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Pistenrettung erstversorgt und anschließend mit dem Rettungswagen des Roten Kreuzes in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Der 15-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte Mittwoch gegen 10 Uhr eine 34-jährige slowakische Skifahrerin mit einer 16-jährigen tschechischen Snowboarderin im Skigebiet Nassfeld. Beide kamen zu Sturz. Die 34-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch den Pistendienst mit dem Rettungsdienst in die Gailtal-Klinik nach Hermagor gebracht. Die 16-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Unfall in Osttirol

Auch in Osttirol mussten die Rettungskräfte am Mittwoch ausrücken. Gegen 12 Uhr fuhr eine 39-jährige Österreicherin im Skigebiet Goldried im Gemeindegebiet von Matrei talwärts. Im Bereich eines Steilstückes wurde sie von einem bislang unbekannten Skifahrer von hinten angefahren und kam zu Sturz. Dabei zog sich die Frau Verletzungen im Kopfbereich zu. Der unbekannte Skifahrer verließ in weiterer Folge die Unfallstelle. Die 39-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Lienz eingeliefert.