Die Sonnenloipe in St. Lorenzen machte zum Startschuss ihrem Namen alle Ehre. Trotz der milden Temperaturen herrschten perfekte Bedingungen für die mehr als 100 Athletinnen und Athleten. Sie alle kämpften am Jahresende um die begehrten Silvesterlanglauf-Trophäen. Es war die bereits die 36. Auflage des Robert-Kubin-Gedenklaufs.

Und an diesem Tag waren die Italiener einfach nicht zu schlagen. Die Topgruppen, die gemeinsam in Blick 3 starteten, mussten die Sonnenloipe zweimal zu umrunden. Auf der 8,6 Kilometer Strecke schenkten sie sich nichts. In einem spannenden Rennen sicherte sich der Italiener Matteo Tanel (Robinson Trentino) den Tagessieg mit einer Zeit von 19:00:1.

Gerade einmal 0,1 Sekunden machten den Unterschied © OK Silvesterlanglauf

Hauchdünne Entscheidung

Erst nach dem Fotofinish war klar, dass er sich um eine Zehntelsekunde vor seinem Landsmann Daniele Serra (Esercito) durchsetzen konnte. Patrick Klettenhammer (Robinson Trention) auf Rang drei komplettierte das italienische Podest.

Bei den Damen wiederholte Julia Kuen (Team Futura) ihren Sieg von vor fünf Jahren. Sie siegte über die 4,3 Kilometerstrecke in einer Zeit von 10:21:7 knapp vor Lisa Achleitner (KSC Kitzbühel) aus Tirol. In den Kinder- und Schülerklassen holten sich Laurin Lerchbaumer (WSV Winklern) und die Südtirolerin Anna Klocker (Skiclub Raiffeisen Toblach) die Siege auf der Dr. Lomoschitz Loipe.

Für die Organisatoren rund um OK-Chef Gerald Kubin gab es viel Lob und Anerkennung aus dem Teilnehmerfeld. Die vollständige Ergebnisliste finden Sie auf www.lesachtal.com.