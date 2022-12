Bei der ARA Flugrettung rechnet man mit einem einsatzreichen Winter.

Über viele Jahre war am Kärntner Nassfeld ein Rettungshubschrauber stationiert. "Das Ableben des Eigentümers der damaligen Betreiberfirma im Herbst 2020 führte jedoch zur vorübergehenden Einstellung des Flugrettungsbetriebs am Nassfeld", heißt es in einer Presseaussendung der ARA Flugrettung. Im Dezember 2021 übernahm die gemeinnützige ARA Flugrettung mit dem Notarzthubschrauber ARA-3 vom Nassfeld aus die notfallmedizinische Versorgung der gesamten Region Gail-, Gitsch- und Lesachtal aus der Luft.