"Nein, mir ist nicht bekannt, wer der Schütze ist." Raphael Gressel, Bezirksjägermeister von Hermagor, sieht den ersten Abschuss eines Problem-Wolfes in Kärnten gelassen. "Wie die meisten bei uns." Er wisse auch nicht, in welchem Teil das Gailtales das Tier erlegt worden ist. Das sei nicht relevant. "Das Thema gehört von der Emotionsebene runter", sagt Gressel. Der Wolf sei mittlerweile in Kärnten eine präsente Tierart. Er selbst habe laufend Wolfssichtungen, ebenso Leute, die auf seiner Alm unterwegs sind.