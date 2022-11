Die Lesachtaler Schlagersängerin Melissa Naschenweng gastiert am 10. Dezember 2022 bei der Talstation Millennium-Express in Tröpolach am Nassfeld. Geliebt wird die Kärntnerin für ihre Hits wie "I steh auf Bergbauernbuam" oder "Difigiano" sowie ihr frech-charmantes Auftreten.