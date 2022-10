Am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr fuhr eine 59-jährige Frau aus Deutschland mit ihrem E-Bike auf der Würmlacher Straße (L 21) von Weidenburg kommend in Richtung Mauthen. In Weidenburg (Gemeinde Dellach, Bezirk Hermagor) kam die Lenkerin aus unbekannter Ursache aus eigenem Verschulden zu Sturz.

Bei dem Sturz erlitt sie Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung Kötschach in das BKH Lienz gebracht.