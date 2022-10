Drei Kinder im Alter zwischen fünf und neun Jahren spielten am Donnerstag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Gemeinde Nötsch im Gailtal am Hof der Großeltern. Nachdem sich die Kinder offensichtlich verstecken wollten, begaben sich zwei der Kinder unter einen überdachten Bretterverschlag. Eines der Kinder stieg auf eine darüber liegende Ablagefläche, dort befand sich eine Traktorschaufel und eine Siloballen-Gabel. Ein fünfjähriger Bub verletzte sich, als er sich an der Siloballen-Gabel festhalten wollte.

Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades am Unterschenkel. Der hinzugekommene Hofbesitzer verständigte die Rettungskräfte und führte die Erstversorgung durch. Der Bub wurde in der Folge nach medizinischer Versorgung von der Rettung in das LKH Villach gebracht.