Am Freitag fuhr eine 51-Jährige aus Hermagor-Pressegger See gegen Mitternacht mit einem Quad auf einer Privatstraße auf dem Nassfeld. Sie und ihr mitfahrender Mann (48) waren in Richtung Sonnenalpe Nassfeld unterwegs. Dabei befanden sie sich in ungefähr 1600 Metern Seehöhe.

Aus unbekannter Ursache kam die Frau mit dem Fahrzeug in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stürzte damit circa 15 Meter über die Böschung. In mittelsteilem Gelände kamen sie schließlich zum Liegen.

Leichte Verletzungen

Das Paar erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Mann von der Rettung in das LKH Villach gebracht.

Am Quad entstand erheblicher Sachschaden.