Berglauf und Trailrunning ziehen immer mehr Sportler und Sportlerinnen in ihren Bann. Grund genug, auch am Dobratsch einen Berglauf ins Leben zu rufen. Zum ersten Mal lädt der Verein "Gemma" am Sonntag, 9. Oktober, dazu ein. Auf einer Strecke von Heiligengeist bis zur Rosstratte, die unzählige Wanderer und Skitourengeher bestens kennen, müssen auf 4,4 Kilometern 825 Höhenmeter bewältigt werden.