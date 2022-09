Rund 120 Starterinnen und Starter gingen beim "8. Bewegung für den guten Zweck" mit den Paralympioniken Michael Kurz und Wolfgang Dabernig bei herrlichem Spätsommerwetter in den Disziplinen Radeln, Wandern und Laufen ins Rennen. "Gemeinsam haben wir den sensationellen Spendenbetrag von über 7600 Euro erradelt, erlaufen und erwandert, der heuer wieder an mehrere vom Schicksal getroffenen Menschen aus unserer Region zugutekommt", sagt Wolfgang Dabernig, der sich auch für den vielen Spenden im Vorfeld und nach der Veranstaltung bedankt.

Bei der diesjährigen Ausgabe ging es vom neuen Start beim Gailtaler Hof, dem ehemalig Kino Engl in Kötschach, los. Ziel war die Untere Valentinalm. Vergangenen Sonntag wurde auch ein Teil der Spenden an den schwer beeinträchtigten Anton übergeben. Der fünfjährige Dölsacher nahm mit seinen Eltern und Geschwistern ebenfalls an der Veranstaltung teil.

Spenden sammeln geht weiter

Ein weiterer Teil der Spenden geht an eine seit ihrer Geburt schwer beeinträchtigte Frau aus dem Gailtal, die nicht namentlich erwähnt werden möchte. Zahlreiche Freiwillige und Unterstützer ermöglichten die Durchführung der Sportveranstaltung. Die Spendenkassa bleibt noch offen.

Auf ein Wiedersehen in einem Jahr beim "9. Bewegung für den guten Zweck" am 3. September 2023 in Kötschach freuen sich Radlwolf und Michael Kurz mit dem Mitarbeiterteam.