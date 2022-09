Ein 69-jähriger Deutscher brach am Freitag zu einer Wanderung im Gemeindegebiet von Hermagor auf. Er fuhr mit dem Gartnerkofel Sessellift (Skigebiet Nassfeld) zur dortigen Bergstation. Anschließend wanderte er über den markierten Weg in Richtung Kühweger Alm. Jedoch kam er beim Abstieg vom markierten Weg ab und geriet in unwegsames Gelände.

Da der Urlauber dort nicht mehr weiterkam und schon recht erschöpft war, meldete er sich bei seiner Frau. Diese erstattete bei der Polizeiinspektion Hermagor Anzeige.

Standort geteilt

Da der Mann seinen Standort nicht genau mitteilen konnte, wurde er von den Polizisten telefonisch angeleitet, wie er mit seinem Handy den Standort teilen konnte. Zwei Alpinpolizisten machten sich daraufhin auf den Weg zu den angegebenen Koordinaten. Zeitgleich traf der Einsatzhubschrauber "Libelle Kärnten" als Unterstützung ein. Gegen 16.40 Uhr konnte der Deutsche von den beiden Beamten unverletzt gefunden werden und wurde mit dem Streifenwagen zur Polizeiinspektion Hermagor gebracht.