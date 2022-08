Freitagabend ereigneten sich in Kärnten gleich mehrere Verkehrsunfälle, bei denen Personen verletzt wurden. Kurz vor 19.15 Uhr fuhr ein 45-jähriger St. Veiter mit seinem Motorrad auf der Karnburger Straße (L 71a) von Karnburg in Richtung Hörzendorf und überholte dort einen Pkw. Unmittelbar nach dem Überholvorgang geriet der Mann laut Polizei rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und schlitterte zurück auf die Fahrbahn.

Beim Sturz verlor der 45-Jährige den Helm. Der Motorradlenker wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Team des Rettungshubschraubers C 11 sowie vom Roten Kreuz St. Veit/Glan erstversorgt. Anschließend wurde der Verletzte mit dem C 11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Am Motorrad entstand Totalschaden.

Traktor übersehen

Der zweite Unfall ereignete sich eine halbe Stunde später im Bezirk Hermagor auf der Würmlacher Landesstraße (L 21). Eine 24-jährige Frau aus Würmlach bog mit einem E-Tuk Tuk-Lastendreirad in die Zufahrt ihres Wohnhauses ein. Dabei übersah die Frau den in der Einfahrt abgestellten Traktor und stieß mit dem Kopf gegen den angehobenen Frontlader des Traktors.

Die 24-Jährige wurde beim Unfall unbestimmten Grades verletzt. Nach medizinischer Erstversorgung wurde die Frau von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Beide Fahrzeuge blieben unbeschädigt.

Kollision mit Mopedlenker

Kurz nach 20.30 Uhr war ein 20-jähriger Klagenfurter mit seinem Pkw auf der Auer-von-Welsbach Straße in Klagenfurt unterwegs und wollte seinen Wagen auf einem Parkstreifen abstellen. Bei der Zufahrt zum Parkstreifen kam ihm laut Polizei ein 16-jähriger Mopedlenker entgegen. Es kam zur Kollision.

Der 16-jährige Klagenfurter wurde in der Folge auf die Motorhaube des Pkw geschleudert und fiel danach auf die Fahrbahn. Das Moped verkeilte sich unter dem Wagen. Der Mopedlenker wurde unbestimmten Grades verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Geparkten Pkw beschädigt

Zwei Stunden später kam es in der Landeshauptstadt schließlich noch zu einem Unfall mit einem E-Scooter. Ein 30-jähriger Klagenfurter war um 22.30 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Siriusstraße unterwegs. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung kam er zu Sturz und beschädigte dabei einen geparkten Pkw. Der 30-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Eine Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Der Mann wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Er wird angezeigt.