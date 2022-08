Mit dem "Feuer in den Alpen" fiel 1988 auch auf dem Dobratsch der Startschuss, um ein Zeichen für die Erhaltung des natürlichen und kulturellen Erbes des Alpenraumes zu setzen. Der Naturpark Dobratsch veranstaltet auch heuer mit gemeinsam mit dem Umweltaktivisten und Naturpark-Mitbegründer Sepp Götz und zum 29. Mal in Folge das traditionelle Mahnfeuer auf dem Villacher Hausberg. Das Feuer im Naturpark wird am Samstag, 13. August, um 19 Uhr auf der Rosstratte entzündet. Das Feuer soll auf die fortwährende Zerstörung des Alpenraums aufmerksam machen und den Bewohnern und Bewohnerinnen des Alpenraums Mut machen, sich für eine nachhaltige Entwicklung in

allen Bereichen zu engagieren.