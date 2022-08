Am Donnerstagnachmittag lenkte eine 38-jährige Frau einen Traktor mit einem Zweiachsanhänger über Gemeindestraßen zu ihrem landwirtschaftlichen Anwesen im Bezirk Hermagor. Am Anhänger waren Heu-Quaderwürfel in mehrere Lagen - teilweise ungesichert - geladen. Auf diesen Heuwürfeln saßen während der Fahrt ihre beiden Töchter (neun und fünf Jahre alt).

Im Hofbereich fuhr die Frau über ein Schlagloch, sodass einige Heuwürfel von der Ladefläche fielen. Kurze Zeit später konnte sich die fünfjährige Tochter ebenfalls nicht mehr halten. Sie stürzte aus circa zwei Metern Höhe vom Anhänger auf den Wiesenboden.

Ins Klinikum geflogen

Das Mädchen wurde verletzt und nach Erstversorgung durch einen Notarzt vom Rettungshubschrauber C7 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.