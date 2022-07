Am Mittwochvormittag war ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Hermagor im Wirtschaftsgebäude seines Vaters mit dem Schlichten von Rundhölzern beschäftigt. Der Jugendliche befand sich dabei im ersten Stock. Aus unbekannter Ursache stürzte er gegen 10.50 Uhr fünf Meter in die Tiefe und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nachdem er vom alarmierten Notarzt versorgt wurde, brachte ihn die Rettung ins Landeskrankenhaus Villach. Warum der Bursche in die Tiefe stürzte, ist laut Polizei nicht klar.