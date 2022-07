Am Donnerstag fuhr ein 50-jähriger niederländischer Urlauber mit einem geliehenen E-Bike auf dem Flow-Trail von Gmanberg talwärts in Richtung Tröpolach. Nach kurzer Fahrt kam er am Beginn des Flow-Trails aus bisher unbekannter Ursache auf dem Schotterweg zu Sturz. Dabei zog er sich schwere Bein- und Rückenverletzungen zu.

Der Mann musste nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort mittels Seilbergung von der Besatzung des Rettungshubschraubers RK 1 geborgen und in das Klinikum Klagenfurt geflogen werden.