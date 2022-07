In der Kreuztratte – Plöckenpass Straße bei km 23.2 – fing am Donnerstagnachmittag ein Traktor mit Anhänger aus bisher unbekannter Ursache Feuer. Der Lenker konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand das Zugfahrzeug in Vollbrand, konnte schließlich unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. "Durch die enorme Hitze- und Rauchentwicklung konnten die Löscharbeiten nur unter erschwerten Bedingungen und nur mit schwerem Atemschutz durchgeführt werden", sagt Einsatzleiter Thomas Winkler.

Sachverständiger prüft Tunnel

Nachdem der Brand unter Kontrolle war, musste das Ladegut für die weiteren Löscharbeiten an einen nahe gelegenen Parkplatz gerbracht werden. Durch das Feuer ist ein Schaden von circa 400.000 Euro entstanden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Kötschach-Mauthen, Würmlach und Reisach mit fünf Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften sowie eine Streife der Polizei Kötschach-Mauthen.

Der Tunnel wird im Laufe des Freitags von einem Sachverständigen begutachtet, ob dieser überhaupt noch befahrbar sein wird. Es könnten Probleme mit der Statik bestehen. Der Tunnel ist zumindest bis Freitag, 12 Uhr, für den gesamten Verkehr gesperrt.

© FF Kötschach-Mauthen

© FF Kötschach-Mauthen

© FF Kötschach-Mauthen

© FF Kötschach-Mauthen