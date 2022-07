Wird 2022 ein Schwammerljahr oder nicht? So einfach lässt sich diese Frage nicht beantworten. Die Regenfälle der vergangenen Tage und Wochen waren keineswegs hilfreich für die Pilzentwicklung im Wald und auf den Wiesen. "Das Wasser kann bei so kurzen Regenintervallen das Myzel nicht erreichen", sagt Evelin Delev vom Naturwissenschaftlichen Verein Kärntens. Der Regen dringt also nicht tief genug in den Boden ein und kann so die "Wurzeln" der Pilze nicht ausreichend mit Wasser versorgen. Jetzt wären ein paar Tage Dauerregen wichtig, damit man dann Eierschwammerl & Co ernten kann. Trotzdem will die Pilzkennerin kein endgültiges Urteil fällen. "Versprechen kann man bei den Pilzen nichts. Die machen, was sie wollen", sagt Delev.