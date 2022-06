Matt und erschöpft mit einer Infusion im Arm: So zeigt sich die sonst quirlige Kärntner Schlagersänger Melissa Naschenweng am Montag auf Instagram. "Was für ein Wochenende! Krank und vier Auftritte! Ich hab alles gegeben! Danke, dass ihr mich getragen habt. Danke auch an mein gesamtes Team, speziell an dich liebe Julia, dass so ein Wochenende überhaupt möglich war! Ein Danke auch an meine Ärzte", schreibt sie dazu.

Entwarnung

Dieser Anblick dürfte vielen Fans große Sorgen bereiten, doch vom Management der 31-jährigen Lesachtalerin kommt Entwarnung: "Es handelt sich nur um einen grippalen Infekt." Hinter Melissa Naschenweng liegt ein anstrengendes Pfingswochenende. Was wohl nur die wenigsten wissen: Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits krank. Nun nimmt sich die Schlagersängerin eine kurze Auszeit, um sich ordentlich zu erholen und auszukurieren.