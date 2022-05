Auf einer Kreuzung in Hermagor kam es Samstagnachmittag kurz nach 13 Uhr zur Kollision zwischen einem Klein-Lkw und einem Fahrrad. Ein 36-jähriger Fahrzeuglenker war auf einer Gemeindestraße in Förolach in Richtung Süden unterwegs. An einer Kreuzung übersah er einen elfjährigen Radfahrer aus Hermagor. Der Bub stieß mit seinem Mountainbike gegen die Beifahrertüre und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.

Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber RK 1 ins LKH Villach geflogen. Ein Alkotest beim 36-Jährigen verlief negativ.