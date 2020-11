Die steigenden Corona-Zahlen hätten diese Maßnahme erforderlich gemacht. Besuchsverbot beginnt am Freitag und endet vorerst am 23. November. In bestimmten Fällen wird es Ausnahmen geben.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. 54 Kärntner sind bislang mit beziehungsweise an Corona verstorben. 29 Personen, die zu den jüngsten Todesfällen zählen, haben einen Pflegeheim-Hintergrund. Das teilte am Mittwoch Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes, nach der kurzfristig einberufenen Sitzung des Koordinationsgremiums mit. Kärntenweit gibt es in 16 der 83 Kärntner Pflegeheimen 271 aktive Corona-Fälle. Vor diesem Hintergrund und den allgemein rasch ansteigenden Infektionszahlen hat sich das Gremium am Mittwoch für eine neue Maßnahme ausgesprochen.