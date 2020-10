Die Modekette Bonita ist insolvent. 26 Filialen in Österreich schließen. Die Geschäfte in Nußdorf-Debant und Spittal sind noch nicht betroffen. Prüfungen laufen.

Bonita-Filiale in Spittal ist vorerst nicht betroffen © Nicole Kari

Über die deutsche Modekette Bonita wurde am Amtsgericht Hamburg das Insolvenzverfahren eröffnet. Eine Hiobsbotschaft für die österreichischen Filialen. 75 von 26 Modegeschäfte schließen hierzulande ihre Türen. Bei Bonita in St. Veit, am Villacher Hauptplatz, im Atrio in Villach sowie im EKZ Südpark und in den City Arkaden in Klagenfurt gehen die Lichter aus.