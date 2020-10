Facebook

Klaus Obermayr, Sigrid Jenul, Michaela Striedner, Paula Jank © Leopold Salcher

Die fleißigen "Marktler" des Bauernmarktes Hermagor luden mit kalten und warmen Schmankerln zum Bauernfrühstück auf den Wulfeniaplatz. „Es soll ein Dankeschön an unsere treue Kundschaft sein“, sagt Markt-Obmann Wolfram Pernull. Normalerweise bieten an die 25 regionale Vermarkter ihre Produkte an, coronabedingt waren es dieses Mal nur elf. Alles, was auf ein Jausenteller gehört, bis hin zu Frischfleisch, Fisch oder Schnäpse, gibt es zu kaufen. Die Kunden schätzen das Angebot sehr. „Gerade in Zeiten von Corona greifen die Menschen verstärkt zu Lebensmitteln, produziert von heimischen Bauern. Das vermittelt Sicherheit“, weiß Pernull.